Concurso Prefeitura de Serranópolis GO 2020 tem EDITAL retificado

A Prefeitura Municipal de Serranópolis GO retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público visa o preenchimento de 170 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da FESG. O valor da inscrição varia entre R$ 35,00 e R$ 80,00.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020: Matemática (1), Pedagogo (25) e Professor Nível I – Língua Portuguesa (1).

EDITAL nº 02/2020: Mecânico Geral (1); Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias (2); Agente de Alimentação (8); Auxiliar de Atividades Operacionais (28); Auxiliar de Serviços de Varrição e Coleta (11); Auxiliar de Serviços Mecânicos e Operacionais (2); Fiscal do Meio Ambiente (2); Profissional de Apoio (16); Técnico em Edificações (1); Profissional de Obras e Serviços (3); Zelador de Cemitério (1); Auxiliar de Segurança (6); Eletricista de Alta e Baixa Tensão (1); Assistente Educacional Infantil (13); Inspetor e Fiscal do SIM (2); Enfermeiro (3); Condutor de Serviços Municipais (9); Fiscal Municipal (5); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Técnico em Enfermagem (12); Analista de Processos Ambientais de Impactos Locais (3); Auxiliar de Consultório Odontológico (2); e Auxiliar de Serviços Administrativos (11).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,10 e R$ 2.500,00, por jornada de 30 a 40 horas semanais.

Você Pode Gostar Também:

OUTRAS RETIFICAÇÕES

RETIFICAÇÃO I – Houve a suspensão do cargo de Técnico em Radiologia (1) do edital (nº 02/2020).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso