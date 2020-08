Concurso Prefeitura Municipal de Ipiranga de Goiás GO tem EDITAL reaberto

No Estado de Goias, a Prefeitura Municipal de Ipiranga de Goias retifica edital de edital de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I – reabertura), o concurso foi e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de agosto (a partir das 10h) até o dia 20 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora ITAME. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às endemias (1); Agente Comunitário de saúde (1); Professor P-III (5); Agente de Fiscalização ambiental (1); Analista ambiental (2); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Serviços Braçais (2); e Auxiliar Administrativo (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.014,23, por carga horária de 30h e 40h semanais.

PROVAS

O concurso público consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e legislação, noções de informática, cidadania, conhecimentos gerais, história e geografia, de acordo com o cargo escolhido.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coletar e entregar correspondências internas e externa; executar serviços externos; controlar entrada e saída de pessoas na repartição; operar máquinas copiadoras, encadernação de documentos e grampear apostilas, plantar, zelar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores e hortaliças. Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; comunicar sobre qualquer ameaça ao patrimônio público. Varrer vias públicas e proporcionar o acondicionamento do lixo urbano em recipientes próprios à sua coletação; coletar o lixo urbano e suburbano da cidade, inclusive de estabelecimentos comerciais e hospitalares e conduzi-lo aos respectivos depósitos.

SERVIÇOS BRAÇAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: executar tarefas simples em máquinas, motores e/ou peças e outros serviços sob orientação, executar serviços de manutenção de ferramentas e instrumentos utilizados no trabalho, executar atividades auxiliares relacionadas à construção civil, eletricidade, comunicações e topografias; executar tarefas de abastecimento e limpeza de veículos, controlando a quilometragem dos mesmos; executar trabalho de carregamento e descarregamento e auxiliar no transporte de materiais em geral; realizar atividades relacionadas a guarda e conservação de bens e serviços públicos; varrer ruas e avenidas, recolher o lixo e acomodalo em recipientes próprios a sua coleta, podar, cortar serrar árvores, recolher o lixo e transportar ao lugar destinado; capinar, plantar remover mudas …

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conhecimentos da zona rural do município, noções preliminares dos problemas relacionados ao meio ambiente, especificamente sobre os males do gerenciamento final do lixo, de desmatamento de forma desordenada, da extração de areai, saibro e outros produtos minerais, vegetais, ou animal, de necessidade de proteção dos mananciais, da caça e pesca predatória, da comercialização de lenha e carvão e da aplicação, sem controle, de defensivos agrícolas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar e assessorar áreas administrativas, dentre outras atribuições, elaborar métodos organizacionais e acompanhar o desempenho organizacional.

ANALISTA AMBIENTAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar/realizar planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente; Regulação, controle, fiscalização, licenciamento, auditoria ambiental, monitoramento ambiental, gestão, proteção, controle de qualidade ambiental, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção, elaboração de laudos.

PROFESSOR P-III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, executar e avaliar planos de aula, na área de sua competência, com vistas ao fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do Plano Curricular; ministrar aulas nas turmas de sua responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar.

