Concurso Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba SP 2020: EDITAL retificado

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba retificou edital edital de concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Procurador com salário de R$ 7.579,28, por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso que constava 02 vagas, agora oferta apenas uma oportunidade. Também houve atualização no conteúdo programático de direito penal.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de julho (a partir das 10h) até às 17h do dia 13 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Mais. A taxa de inscrição está fixada em R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva/dissertativa e títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de setembro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

?Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base nos códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na legislação vigente.

? Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e representando aparte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação.

? Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da Administração Municipal. ? Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios, questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos etc., visando assegurar o cumprimento de leis e regulamentos.

? Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município, visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos.

? Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal, verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos; entre outros.

