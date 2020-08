Concurso Prefeitura Municipal de Mauá SP 2020 tem EDITAIS suspensos

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Mauá retifica novamente edital nº 01/2020 de concurso público, que junto o edital nº 02/2020 tem por objetivo preencher 780 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior na autarquia municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso foi suspenso por tempo indeterminado, devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

EDITAL nº 01/2020 (147 vagas): Auxiliar de Farmácia I (1); Auxiliar de Odontologia I (1); Motorista de Veículos Leves I (5); Agente Administrativo I (15); Auxiliar de Apoio Operacional I – Limpeza e manutenção (20); Auxiliar de Enfermagem (1); Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Tai Chi Chuan (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Yoga (1); Motorista de Veículos Pesados I (2); Motorista de Veículos de Urgência (1); Pedreiro I (1); Pintor I (1); Pintor Letrista I; Agente de Trânsito e Transporte I (2); Assistente Administrativo I (10); Desenhista I – Construção Civil (1); Analista de Sistemas Pleno (1); Arquiteto (1); Arquiteto (Paisagista); Assistente Social I (6); Bibliotecário I (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Karatê (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Kung Fu (1); Instrutor de Informática I (1); Orientador Social I (2); Instrutor de Atividades Esportivas I – Judô (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Taekwondo (1);Programador de Computador I (1); Técnico Administrativo I (3); Administrador de Banco de Dados; Administrador de Redes; Analista de Recursos Humanos I; Analista de Sistema Jr. I (1); Biólogo I; Biomédico I (1); Cirurgião Dentista (1); Técnico Ambiental I (1); Técnico em Agrimensura I (1); Técnico em Audio-Visual I; Técnico em Contabilidade I (3); Técnico em Edificações I (1); Técnico em Suporte de Informática I (1); Técnico em Telefonia I (1); Cirurgião Dentista – Esp. Endodontia (1); Contador (2); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Gesso I (1); Técnico em Radiologia I (1); Técnico em Segurança no Trabalho I (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico I (1); Fiscal de Tributos I (3); Fonoaudiólogo I (1); Engenheiro Orçamentista (1); Engenheiro de Segurança no Trabalho (1); Engenheiro Florestal (1); Engenheiro Sanitarista (1); Geógrafo I; Historiador I; Médico Acupunturista (1); Enfermeiro do Trabalho; Engenheiro Agrônomo (1);Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Tráfego (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Generalista (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário (1); Médico Anestesista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Pneumologista (1); Médico Regulador (1); Médico Ginecologista (1); Médico Hematologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (1); Tecnólogo em Transporte e Trânsito (1); Terapeuta Ocupacional I (1); Nutricionista I (3); Pedagogo I (1); e Psicólogo I (5).

EDITAL nº 02/2020 (633 vagas): Diretor de Escola – Ampla concorrência (9); Professor de Educação Básica I – PEB I (30); Merendeira (65); Auxiliar de Apoio à Educação Inclusiva (65); Professor de Educação Básica – AEE – PEB II Deficiência Física / Motora (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Intelectual (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Visual (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (1); Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa (2); Supervisor de Ensino (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil I (400); Diretor de Escola – Por acesso (35); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Educação Especial (20); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Auditiva (1); e Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Altas Habilidades/Superdotação (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 15 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto INDEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Mauá SP 2020

: Prefeitura Municipal de Mauá SP 2020 Banca organizadora : Instituto INDEC

: Instituto INDEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 780

: 780 Remuneração : R$ 1.637,58 a R$ 6.554,30

: R$ 1.637,58 a R$ 6.554,30 Inscrições : até 15 de abril de 2020

: até 15 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 70,00

: R$ 40,00 a R$ 70,00 Provas : a definir ….

: a definir …. Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO RETIFICAÇÃO I

EDITAL 01/2020

EDITAL 02/2020

