Concurso Prefeitura Municipal de Salvaterra PA 2020 tem EDITAL retificado

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Salvaterra retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 512 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público passou de 492 para 512 vagas, além disso, houve alteração nos requisitos exigidos para os cargos de Professor de Educação Especial e Técnico Educacional.

As oportunidades são para os cargos:

Motorista Categoria D – Semusa (5); Operador de Máquinas Pesadas (2); Servente – Semed (31); Gari (60); Servente (5); Serviços Gerais (20); Motorista Categoria AB (5); Motorista Categoria D (5); Vigia – Semed (35); Agente Administrativo (10); Serviços Gerais – Semusa (15); Vigia (14); Vigia – Semusa (6); Agente de Fiscalização (10); Agente de Vigilância Sanitária – Semusa (3); Agente de Portaria (5); Agente de Portaria – Semed (4);

Professor de Educação Básica – Educação Infantil (38); Professor de Educação Especial (5); Professor de Artes (5); Professor de Ciências, Físicas e Biológicas (2); Professor de Geografia (3); Professor de História (2); Professor de Matemática (4); Professor de Estudos Amazônicos (5); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa (5); Professor de Educação Básica – Anos Iniciais (35); Professor de Educação Física (5); e Professor de Ensino Religioso (3);

Técnico Educacional – Semed (4); Tecnólogo de Alimentos (2); Terapeuta Ocupacional (1); Farmacêutico – Semusa (1); Fisioterapeuta – Semusa (2); Fonoaudiólogo – Semusa (2); Psicólogo (3); Psicólogo – Semed (1); Psicólogo – Semusa (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Geólogo (1); Odontólogo – Semusa (2); Procurador Jurídico (1); Contador (2); Enfermeiro – Semusa (6); Médico Veterinário (1); Nutricionista – Semed (1); Nutricionista – Semusa (1); Biólogo (1); Biomédico – Semusa (1);

Agente Administrativo – Semusa (20); Almoxarife (3); Auxiliar de Higiene Bucal – Semusa (6); Técnico em Laboratório – Semusa (2); Técnico em Radiologia – Semusa (2); Eletricista (2); Agente Administrativo – Semed (14); Cuidador Escolar – Semed (12); Técnico em Informática (5); Técnico em Recursos Humanos (3); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Assistente Social (3); Assistente Social – Semusa (1); Bibliotecário – Semed (2); Educador Social (3); Identificador Civil e Criminal (3); Secretário Escolar – Semed (9); Técnico Ambiental (1); Técnico em Enfermagem – Semusa (30); e Técnico em Turismo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 5.000,00, por carga horária de 100 a 200 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de julho (a partir das 00h) até às 23h59min do dia 4 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. O valor da inscrição oscila entre R$68,00 a R$103,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório), a ser realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro; mais prova de títulos (caráter classificatório), com previsão nos dias 3 e 4 de novembro de 2020.

A classificação dos participantes inscritos consistirá em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, prevista para ser aplicada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2020, em turnos diferentes, e prova de títulos, de caráter classificatório, para os empregos de nível superior, com previsão para ocorrer nos dias 3 e 4 de novembro de 2020.

