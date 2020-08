Concurso Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu PR 2020: EDITAL retificado

Localizado a 565 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu retificou edital de concurso público que tem por objetivo preencher 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), agora o cargo de Auxiliar de Cirurgião Dentista é destinado, exclusivamente, para a formação de cadastro reserva. Com isso, os candidatos inscrição neste cargo, podem solicitar a devolução da taxa de inscrição até o dia 14 de setembro de 2020.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Cultural; Agente de Combate a Endemias (1); Assistente Social; Auxiliar de Cirurgião Dentista (CR); Agente Administrativo (2); Agente Administrativo Especialista – Licitações e Contratos Administrativos; Agente Administrativo Especialista – Recursos Humanos (1); Auxiliar de Farmácia; Cirurgião Dentista – Programa Saúde da Família; Contador; Cuidador Social Residente (1); Eletricista Geral; Enfermeiro (1); Agente Comunitário de Saúde (2); Auxiliar de Cuidador (1);

Médico Veterinário; Motorista Veículos Leves; Motorista Veículos Leves a Pesados (3); Nutricionista; Operador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (1); Engenheiro Civil; Farmacêutico; Instrutor Esportivo; Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista (1); Professor I (4); Psicólogo; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem (3); Médico Pediatra (1); Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados (1); Procurador do Município; Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil (2); Telefonista; e Vigilante Sanitário.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 966,64 a R$ 10.903,23, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de agosto até 14 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consep. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 80,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; avaliação psicológica e/ou prática para alguns dos cargos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

