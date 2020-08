Concurso PRF: Veja as exigências e detalhes do certame

Um novo editar para o Concurso PRF – Polícia Rodoviária Federal deve sair em breve. De acordo com o diretor executivo da instituição, José Hott, a primeira reunião da comissão organizadora já aconteceu nesta quinta, 13.

No entanto, segundo ele, ter um grupo reunido não é sinônimo de autorização, mas significa que a PRF está adiantando o processo para que saia um edital em breve.

Enquanto o edital oficial não sai, o que acha de descobrir detalhes do Concurso PRF por aqui?

Os interessados em prestar o certame precisam conhecer quais são as exigências para o cargo e entender como funciona a prova. Também é importante ficar ciente dos salários e benefícios.

Vamos explicar sobre os requisitos para você já ter uma noção e se candidatar sabendo de tudo.

Idade para prestar o Concurso PRF

O candidatos que forem aprovados no Concurso PRF devem ter, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, no mínimo 18 anos e no máximo 75 anos. É a idade que está prescrita na nova legislação.

Escolaridade Concurso PRF

O cargo de policial rodoviário federal pode ser ocupado por candidatos aprovados que tenham o nível superior completo.

É imprescindível apresentar a certificação de conclusão do curso, que pode ser em qualquer área de formação. A instituição, vale saber, obrigatoriamente deve ser reconhecida pelo MEC.

Também é aceito o diploma de graduação emitido por universidade no exterior. Entretanto, ainda assim, a entidade precisa ter o reconhecimento do MEC.

Curso tecnólogo no concurso PRF

De acordo com a Resolução CNE/CP 3 de 18 de dezembro de 2002, em seu Art. 4º, a candidatos que possuem formação completa em curso tecnólogo são aceitos na nomeação do Concurso PRF. As instituições precisam ser reconhecidas pelo MEC.

No entanto há normas para serem seguidas nesse sentido. De acordo com o texto, “os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, com características especiais, e obedecerão às diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo”.

Candidato aprovado será lotado em qual cidade

Ainda não há confirmação de que o próximo edital do Concurso PRF será em âmbito nacional ou regional.

Em cada caso o candidato deve ser lotado de uma forma específica caso seja aprovado e nomeado.

No concurso em âmbito nacional, o candidato nomeado poderá ser lotado em qualquer unidade da federação. Também pode variar de acordo com sua pontuação final nas duas etapas.

Mas se for em nível estadual ou regional, deve ser dada a opção de escolha para o candidato. Todavia, a prioridade ficará com aquele que dotar da maior pontuação em todas as etapas do Concurso PRF.

Exames médicos para ser admitido

Não podemos deixar de falar sobre os exames médicos que são requisitados para os aprovados e nomeados no Concurso PRF.

No último certame foi exigida a seguinte lista:

Hemograma completo e VHS;

Glicemia de jejum;

Perfil Lipídico (CT, LDL, VLDL, HDL e Triglicerídios);

Dosagem de eletrólitos (sódio, potássio, magnésio, cálcio e cloretos);

Tipagem sanguínea – ABO e fator Rh;

Ureia;

Creatinina;

V.D.R.L (sorologia para Lues);

Pesquisa para Doença de Chagas (imunofluorescência ou reação Machado e Guerreiro);

Exame de urina (E.A.S – elementos anormais e sedimentoscopia); e

Exame parasitológico de fezes.

O prazo de validade para apresentar tais exames é de 90 dias. Lembrando que há ainda o laudo de inspeção médica para ser entregue ao tomar posse do cargo.

Necessidade de carteira de habilitação

Uma dúvida comum é sobre a necessidade de ser habilitado para dirigir. A resposta é sim.

Para concorrer ao cargo de PRF o candidato aprovado precisa apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para conduzir veículos automotores dentro da validade, claro.

É aceita, no mínimo, a categoria “B”, aquela que permite a condução de veículos motorizados de 04 rodas, com até oito lugares, mais o do motorista.

Remuneração paga no curso de formação da PRF

O candidato regularmente matriculado no CFP / PRF terá direito a 50% da remuneração da classe inicial do cargo de Policial Rodoviário Federal, conforme disposto no artigo 14 da Lei nº 9.624/1998.

Atualmente o salário pago a um policial rodoviário no início da carreira é de R$ 9.899,88.

Caso saia o edital para o Concurso PRF em breve, especula-se que a banca organizadora escolhida será a Cebraspe, que foi a responsável pelo último certame.