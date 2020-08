Concurso SAE Ituiutaba MG 2020 encerra inscrições hoje (28)! Até R$ 6.124,91!

No Estado de Minas Gerais, a Superintendência de Água e Esgotos do município de Ituiutaba (SAE MG) encerra inscrições nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Operador de Bomba (1 vaga);

Técnico em Química (1 vaga);

Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga);

Operador de Máquina Pesada (1 vaga);

Ajudante (2 vaga);

Encanador (2 vagas);

Técnico em Contabilidade (1 vaga);

Operador de ETA (1 vaga);

Ajudante Administrativo (2 vagas);

Pedreiro (1 vaga);

Motorista (1 vaga);

Engenheiro (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.359,54 a R$ 6.124,91, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 julho a 28 de agosto, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Iadhed. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa; raciocínio lógico/matemática; conhecimentos gerais; informática e conhecimentos específicos; mais prova prática para os cargos de operador de máquina pesada, encanador, pedreiro, ajudante, ajudante administrativo e motorista.

As avaliações serão aplicadas no dia 27 de setembro, em locais e horários a serem informados na área do candidato. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

