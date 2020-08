Concurso Saneago GO 2020: Saiu EDITAL com 25 vagas! Até R$ 4.443,57!

Edital publicado. O Saneamento de Goiás S. A. (Saneago) divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 25 vagas em cargos de níveis médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem do Trabalho (1 vaga) e Técnico em Segurança do Trabalho (24 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 4.443,57, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A lotação para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho estão distribuídas nas cidades de Ceres (2); Cidade de Goiás (1); Ouvidor (1); Palmeiras de Goiás (1); São Luiz de Montes Belos (1); Anápolis (1); Campos Belos (1); Formosa (1); Goiânia (5); Inhumas (1); Iporá (1); Itumbiara (1); Jataí (1); Santa Helena de Goiás (1); Morrinhos (1); Rio Verde (1); Luziânia (2); e Porangatu (1). Já para o cargo de Técnico em Enfermagem do Trabalho será concedida à unidade de Goiânia (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de setembro e 28 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal de Goiás (UFG). O valor da inscrição está fixada em R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 2 e 4 de setembro de 2020.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, informática, matemática e raciocínio lógico, história e geografia de Goiás e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de novembro de 2020, em locais a ser informado no dia 25 do mesmo mês. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso