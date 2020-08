Concurso UNESP 2020 abre vagas para Professores no campus de Araraquara

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 33 a 35/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de três vagas em cargos de professores substitutos, para atuar no campus de Araraquara.

As vagas destinadas são para cargos:

EDITAL nº 33/2020 : ciências biológicas/conhecimento farmacologia, nas disciplinas farmacologia II; farmacoterapia, ao Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (1 vaga);

: ciências biológicas/conhecimento farmacologia, nas disciplinas farmacologia II; farmacoterapia, ao Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (1 vaga); EDITAL nº 34/2020 : ciências biológicas/botânica, na disciplina de farmacobotânica, ao Departamento de Fármacos e Medicamentos (1 vaga);

: ciências biológicas/botânica, na disciplina de farmacobotânica, ao Departamento de Fármacos e Medicamentos (1 vaga); EDITAL nº 35/2020: bioquímica, ciência e tecnologia de alimentos/enzimologia, ciência de alimentos, nas disciplinas ciência de alimentos; enzimologia farmacêutica, ao Departamento de Análises Clínicas (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.331,82 e R$ 1.862,82, por carga horária de 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de agosto a 18 de setembro de 2020, para os editais de nº 33 e 34/2020, a de 31 de agosto a 21 de setembro de 2020, para o edital nº 35/2020, no endereço eletrônico oficial da Unesp. A taxa de inscrição está fixada em R$ 102,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova didática, que será realizada por meio de videoconferência, mais análise de currículo lattes (ambas caráter classificatório). A seleção é válido será até o final do ano letivo, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso