Concursos abertos no Brasil: Agosto começa com 12.610 vagas abertas

A primeira semana do mês de agosto começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 12.610 no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

A Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de seu novo concurso público para ingresso na Escola de Especialistas – a EEAR. O edital conta com nada menos que 289 vagas para candidatos de ambos os sexos, em diversas especialidades, com requisito de nível médio. A admissão vai acontecer em 2021.

Para concorrer a uma das vagas, além do nível médio, o candidato deverá ter idade entre 17 e 24 anos

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 03 de agosto e 15 horas do dia 26 de agosto, no site de ingresso da Aeronáutica .

A taxa de inscrição vai custar R$60, podendo ser paga até 4 de setembro, apenas em agências do Banco do Brasil.

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

Foi divulgado na última sexta-feira, 31 de julho, o novo edital de concurso do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Concurso ITA 2021) a fim de preencher vagas para alunos para a formação de engenheiros no próximo ano. As instruções normativas e o regulamento da seleção estão no Diário Oficial da União.

A expectativa é que o edital completo seja publicado no site vestibular ITA , com todos os seus anexos. Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter ensino médio completo ou comprovar a conclusão até o dia 31 de dezembro do ano vigente.

Podem participar, candidatos de ambos os sexos, sendo necessário ser brasileiro nato e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no curso.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 de agosto e 15 de setembro de 2020, no site vestibular ITA . A taxa de inscrição vai custar R$150.

PM e Bombeiros (PR)

O período de inscrições do concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar será reaberto em agosto. O novo prazo foi divulgado nesta segunda-feira, 27, por meio do Diário Oficial do Paraná e do site da banca organizadora do certame, o Núcleo de Concursos da UFPR.

Agora, os interessados poderão se inscrever no seguinte período: das 17h do dia 4 de agosto até as 17h do dia 2 de setembro, no site oficial da organizadora.

O concurso visa o preenchimento de 2.400 vagas. Do total de vagas, 2 mil vagas serão oferecidas para PM e 400 para Bombeiros.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas no concurso da PM e Bombeiros-PR 2020 será necessário ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter, no máximo, 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. e carteira de habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo, válida e sem impedimentos (categoria “A” não supre esse requisito).

O salário inicial do cargo de Soldado de 2ª Classe é de R$1.933,63. Após a conclusão do Curso de Formação e o término do estágio probatório, os salários vão chegar a R$4.263,67.

IAMSPE

Edital publicado. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 26 vagas de nível superior em cargos de Médico I (25 vagas) e cirurgião dentista (1 vaga).

As vagas especialidades para médicos são para Neurologia Pediátrica (1); Cuidados Paliativos (1); Ginecologia – Obstetra (1); Psiquiatria (4); Oncologia Clínica (4); Gastrocirurgia (3); Radioterapia (1); Cirurgia Cabeça e Pescoço (1); Anatomia Patológica (4); Hemodinâmica – Vascular intervencionista (2); Hemoterapia (1); Hematologia (1); e Ginecologia (1). Já para o cirurgião dentista será na área de Bucomaxilo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.658,14 e R$ 4.476,37, mais R$ 300,00 de vale-alimentação ou refeição; cesta básica; vale-transporte e assistência médica e odontológica, para os beneficiários e agregados, por por jornada de trabalhado de 20 horas semanais.

Prefeitura de Itamarandiba (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura e Câmara Municipal de Itamarandiba divulgou a abertura de novos editais de concurso público para preenchimento de 131 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 12.504,56, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de julho (a partir das 09h) até às 23h59min do dia 19 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exames Auditores e Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 47,00 a R$ 200,00.

Tribunal de Justiça (SC)

As inscrições do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Concurso TJ-SC) para cartórios estão abertas. De acordo com o documento publicado, são 220 vagas para provimento e remoção das serventias vagas no Estado. O prazo segue aberto até 03 de setembro.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 147 são para provimento. Desse total, 139 de ampla concorrência e oito de pessoas com deficiência. Para concorrer a uma das vagas, neste caso, é necessário ter nível superior completo em Direito e ter exercido função em serviço notarial ou de registro por dez anos.

O restante das vagas, 73, são para remoção. Desse total, 69 de ampla concorrência e 04 de pessoas com deficiência. Essa modalidade de ingresso exige exercício da atividade notarial ou de registro no Estado de Santa Catarina por mais de dois anos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 24 de julho e 03 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES-SC)

O processo seletivo temporário da Secretaria de Saúde de Santa Catarina tem 3 editais abertos visando o preenchimento de nada menos que 52 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas da seleção SES-SC são oferecidas para a Grande Florianópolis e no município de Ibirama. Os interessados poderão se inscrever até 13 de agosto.

Prefeitura de Poço Dantas (PB)

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Poço Dantas tem edital de concurso público para preenchimento de 20 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Coordenador Pedagógico (2), Enfermeiro PSF (1), Motorista (5), Operador de Máquinas Pesadas (1), Professor de Inglês – PEB II (1), Enfermeiro SMS (1), Fiscal de Obras e Serviços Urbanos (1), Fiscal de Tributos (1), Médico PSF (2), Técnico Agrícola (1), Assistente Social (1) e Auxiliar de Serviços Gerais (3).

As inscrições seguem até 10 de agosto.

Municípios do Agreste Potiguar RN

O concurso do municípios do Agreste Potiguar faz saber saber aos interessados a abertura de 496 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 6 de agosto, por conta de uma retificação que prorrogou o prazo.

Prefeitura de Ananindeua PA

No Estado do Pará, a Prefeitura de Ananindeua faz saber aos interessados a reabertura das inscrições do concurso público para o preenchimento de 279 vagas imediatas, além de cadastro reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até 24 de agosto, com taxas de R$55 a R$90, de acordo com o cargo pretendido.

Os salários oferecidos vão oscilar entre R$1.039 e R$3.931, de acordo com o cargo. As provas foram remarcadas para outubro.

Prefeitura de Chapadão do Céu (GO)

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu abriu inscrições de um novo edital de concurso público de preenchimento de 116 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (8); Agente de Trânsitos (1); Fiscal de Saneamento Básico (1); Educação Física (1); Educação Infantil (16); Geografia (1); Auxiliar de Serviços Gerais (29); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (4); Professores Nível I em Artes (1); Ciências (2); História (3); Letras – Português/Inglês (4); Matemática (3); Pedagogia – Séries Iniciais (16); Auxiliar de Creche (23); Executor Administrativo (1); Fiscal de Obras e Meio Ambiente (1); e Fiscal de Vigilância Sanitária (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 974,89 a R$ 3.475,48, por jornada de 40 horas semanais.

Prefeitura de Bandeirantes (MS)

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Bandeirantes lançou o edital de concurso público para preenchimento de 126 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.065,75 e R$ 4.032,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de julho até 20 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora Fapec Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 200,00.