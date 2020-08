Concursos PF e PRF: Editais com mais de 4 mil vagas podem ter autorizações juntos

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal trabalham pela abertura de seus novos editais de concursos públicos. No que depender de seus diretores e representantes, as corporações abrirão novos editais o quanto antes. Para isso, são aguardadas as autorizações dos concursos.

Para o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Hott, o aval de ambos os concursos (PF e PRF) podem sair simultaneamente.

No entanto, vale destacar, que essa é apenas uma aposta do diretor. A declaração dele foi dada para um de seus seguidores por meio de sua conta pessoal do Instagram – quando um candidato questionou qual concurso seria divulgado primeiro.

De acordo com Hott, ‘não há uma corrida’ para saber quem chega primeiro, e que aposta nas duas autorizações juntas. “PF e PRF fortes” disse o diretor.

As autorizações de concursos da PF e PRF de forma simultânea não seria uma novidade. No último aval em 2018, por exemplo, o então ministro Raul Jungmann anunciou o recebimento de duas autorizações para concursos PF e PRF.

Concurso PF para 2 mil vagas

No último domingo, 02 de agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou o novo edital de concurso público (Concurso Polícia Federal) para o preenchimento de mais de 2 mil vagas e o chamamento de mais 600 policiais ainda este ano. A declaração foi feita por meio de seu Instagram.

“No corrente ano a Polícia Federal contará com mais 600 profissionais, bem como o novo Ministro da Justiça anunciou novo concurso para mais 2.000 vagas”, disse o presidente em seu perfil.

A novidade já havia sido confirmada na última sexta-feira (31) pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Em entrevista ao programa “Os pingos nos is”, da Jovem Pan FM, o ministro disse que em reunião conjunta com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes, foi confirmado um novo concurso da Polícia Federal.

“Estamos preparando os trâmites internos para abrirmos um concurso com cerca de 2 mil vagas para a PF. Nós vamos ter o maior efetivo da história da Polícia Federal”, revelou Mendonça.

Os cargos que serão ofertados no próximo concurso da Polícia Federal ainda não foram revelados. Tudo indica que o edital abrirá vagas para os mesmos cargos da solicitação feita no início deste ano pela PF. Caso isso ocorra, o edital vai trazer vagas para níveis médio e superior.

Veja os cargos que foram solicitados pela PF:

Delegado – 100 vagas

100 vagas Agente – 540 vagas

540 vagas Escrivão – 300 vagas

300 vagas Papiloscopista – 60 vagas

60 vagas Administrador – 21 vagas

21 vagas Arquivista – 08 vagas

08 vagas Assistente social – 10 vagas

10 vagas Bibliotecário – 01 vaga

01 vaga Contador – 09 vagas

09 vagas Economista – 03 vagas

03 vagas Enfermeiro – 03 vagas

03 vagas Engenheiro – 01 vaga

01 vaga Estatístico – 04 vagas

04 vagas Farmacêutico – 01 vaga

01 vaga Médico – 65 vagas

65 vagas Nutricionista – 01 vaga

01 vaga Odontólogo – 11 vagas

11 vagas Psicólogo – 05 vagas

05 vagas Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas

13 vagas Técnico em comunicação social – 03 vagas

03 vagas Agente administrativo – 349 vagas

Concurso PRF prevê autorização em 2021

No dia 25 de julho, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Lopes Hott Júnior, falou sobre o próximo concurso público da corporação durante uma live em seu perfil no Instagram.

De acordo com o diretor, a programação para o novo concurso da PRF 2021 prevê que o edital seja autorizado e lançado até 2021. Tudo isso para que os provimentos aconteçam a partir de 2022, ano previsto para serem realizados dois cursos de formação na Universidade da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF).

A Polícia Rodoviária Federal tem expectativa de abrir 2.634 vagas a nível nacional. De acordo com o diretor-executivo, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, na última sexta, 24 de julho, prevendo novas formações de PRFs em 2022, estão de acordo com o que a corporação propôs ao Ministério da Economia quando solicitou o seu concurso público.

“Quando apresentamos esse pedido de concurso ao Ministério da Economia, nós apresentamos também um cronograma. Esse cronograma envolve algo próximo entre 450 e 500 dias a depender da época do ano em que se autorize. Considerando a primeira turma do novo concurso em janeiro de 2022, a gente começa a fazer uma contagem regressiva para entender quando é que teríamos que soltar o edital. Claro que isso depende de autorização do Governo Federal.”

A Polícia Rodoviária Federal trabalha para abrir um novo edital de concurso público (Concurso PRF 2021) em breve. Após confirmar o envio de 2.634 vagas para o cargo de Policial Rodoviário, foi anunciado no dia 17 de junho que a solicitação também conta com mais 138 vagas para carreira de agente administrativo, totalizando 2.772 vagas.

No cargo de Agente Administrativo, o requisito é de nível médio. O cargo tem salário inicial de R$ 4.270,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais.

Os salários oferecidos pela PRF chegam a R$10.357,88 para nível superior e R$4.022,77 para nível médio.

Para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal, é necessário nível superior (em qualquer área) e carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria ”B”. Os candidatos devem ser avaliados por prova objetiva de conhecimentos específicos, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação profissional.