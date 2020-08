Concursos Públicos: Dicas de livros para inspirar os concurseiros

Muitas vezes nos sentimos muito desmotivados nos estudos, certo? Isso é péssimo para o bom desenvolvimento do aprendizado. Portanto, é fundamental buscar formas de se motivar sempre.

Além disso, estabelecer momentos de lazer através da leitura pode ajudar você a criar gosto pela leitura, mesmo aquela que é obrigatória. Por esse motivo, trouxemos uma lista de livros para inspirar concurseiros a seguirem com os seus estudos. Confira!

1. Aumente o Poder do seu Cérebro

Nesse livro, o autor apresenta doze princípios básicos para melhorar sua vida. Desse modo, o livro evidencia como fazer isso modificando a forma como sua mente funciona. Além disso, o melhor de tudo é que o autor o faz de modo simples, por meio de dicas práticas e diretas.

2. De Faxineiro a Procurador da República

Já essa obra conta a história real de um homem que nasceu em uma família de poucos recursos. Mesmo com as limitações da vida e de sua classe social, ele conseguiu mudar sua trajetória. Assim, com base na inteligência emocional, o faxineiro criou seu próprio método de estudos e conseguiu, desse modo, passar em 1º lugar para o cargo de procurador federal do INSS.

3. A mente organizada

Nessa obra, o autor Daniel Levitin ajuda o leitor a pensar com clareza por meio da organização da mente. Assim, o livro conta com diversos temas, ajudando desde a arrumar uma gaveta bagunçada na cozinha até a ter cuidados com a saúde. Além disso, o autor apresenta diversos estudos sobre o cérebro, nos quais baseia suas dicas.

4. A arte da Guerra

Esse livro é um clássico e é essencial para concurseiros. No livro, escrito por um general, o mesmo dá lições de disciplina e estratégia no contexto de guerra. Obviamente o estudo para concurso não é bem uma guerra, mas envolve o estabelecimento de estratégias como toda disputa. O livro te ajudará a manter o controle durante esse processo.

5. Foco Triplo

Por fim, Foco Triplo, escrito por Daniel Goleman e Peter Senge, é uma obra ótima para auxiliar no desenvolvimento de três habilidades cruciais para melhorar o desempenho nos estudos. São elas a autoconsciência, a empatia e o entendimento da nossa relação com o mundo. Desse modo, o livro aborda as dificuldades de aprendizado relacionados a estas três questões.

