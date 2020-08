Concursos Públicos: Dicas para não cair em pegadinhas na prova

Algumas bancas examinadoras costumam apresentar em suas provas questões que são encaradas como pegadinhas pelos concurseiros. Muitos candidatos acabam caindo nas pegadinhas e são induzidos ao erro.

Por esse motivo, apresentamos abaixo quatro dicas fundamentais para você que sempre acaba sendo prejudicado por questões desse tipo. Confira!

Responda o máximo de questões

Essa dica é fundamental não só para se preparar para questões que contêm pegadinhas, mas também para estudar de forma mais efetiva para o concurso. Nesse sentido, recomendamos que você busque o máximo de provas de concursos anteriores na área desejada e responda o maior número de questões que você puder durante os estudos. Desse modo, você se familiarizará com os tipos de questões e enunciados, evitando cair nas pegadinhas quando aparecerem na prova.

Identifique o perfil das questões da banca do seu concurso

É fundamental também entender qual é o perfil da banca organizadora/examinadora, pois cada uma delas possui uma identidade própria que se reflete nas questões. Há bancas que gostam de apresentar questões com pegadinhas e outras que evitam esse tipo de questão, por exemplo. Desse modo, recomendamos que você estude o perfil da banca examinadora do seu concurso e se prepare para as questões pensando nesse perfil.

Faça um estudo ativo

Além disso, é necessário fazer um estudo ativo na resolução das questões de provas anteriores. Não basta apenas responder para analisar se sabe ou não o assunto. Para evitar cair em pegadinhas, você deve olhar para a questão criticamente e fazer anotações sobre as questões observando quais você errou e quais acertou. Posteriormente, retome essas anotações para a fixação dos assuntos.

Atente-se ao enunciado

Por fim, apresentamos uma dica para o momento da prova: tenha muita atenção ao ler o enunciado. Muitos concurseiros caem em pegadinhas justamente por fazer uma leitura rápida ou descuidada da questão. Então, leia observando as palavras-chave do enunciado e fique em estado de alerta em questões cujos enunciados apresentem palavras como não, exceto ou incorreta, por exemplo. Sublinhe ou circule essas palavras para evitar cair na pegadinha quando for marcar a alternativa.

Aplicando essas quatro dicas será muito mais simples para acertar mesmo as questões cujos enunciados te induzem ao erro.

