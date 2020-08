Concursos Públicos: Questão comentada sobre parônimos e homônimos

É comum aparecer a cobrança quanto à ortografia correta de homônimos e parônimos do português em concursos públicos. Apesar disso, questões sobre estas palavras continuam sendo dor de cabeça para muitos concurseiros.

Então, a forma mais eficaz de se preparar para essas questões é a prática. Por esse motivo, apresentamos uma questão comentada para você se preparar. Confira baixo!

Questão – FUNCAB (2015)

Texto associado:

Meu amigo Brasílio

No sábado, fui visitar meu velho amigo Brasílio. Ele me recebeu no portão, animado, com um uisquinho na mão, me convidou para entrar, abriu uma champanhe francesa, me deu uma taça, acendeu um charuto cubano. Disse que as coisas estavam indo bem para ele, que os negócios tinham engrenado, que ele finalmente tinha descoberto o segredo para viver na fartura.

– Fica para jantar – ele convidou.

Feliz com a felicidade do meu amigo querido, aceitei. Ele foi buscar um prato na cozinha, mas, ao abrir a gaveta, parou, constrangido.

– Ixi, não tenho talheres.

– Como não tem talheres, Brasa? – perguntei. Eu tinha cansado de fazer boquinha na casa do Brasílio e sempre usávamos uns talheres lindos, de prata, herança de família. – Vendi pela internet.

Foi assim que comprei este charuto – disse, distraído, enquanto a cinza caía no chão. Foi aí que notei as paredes vazias e esburacadas. Os quadros tinham sumido. E os fios de eletricidade haviam sido arrancados. […]

(Denis Russo Burgierman. Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/mundo-novo/>, , acesso em 18/01/2015.)

A forma ASCENDEU é homônima à destacada em: “… ACENDEU um charuto cubano.”, pois as duas palavras apresentam o mesmo som, mas possuem significados diferentes. Assinale a opção que deve ser preenchida com a primeira das palavras entre parênteses.

(A) Os homens costumam ____ muitos animais na floresta. (cassar-caçar)

(B) Ele precisava___os seus erros. (espiar – expiar)

(C) Este _____ de música clássica costuma ser maravilhoso. (conserto-concerto)

(D) Os chefes se reuniram numa ___ extraordinária. (sessão-cessão)

(E)O velho casaco estava ____, desbotado. (russo – ruço)

Comentário e gabarito

Primeiramente, para responder a essa questão é preciso conhecer ao menos a escrita de um dos vocábulos dos pares. Além disso, é fundamental saber do que se tratam os vocábulos parônimos e homônimos.

Então será preciso lembrar que homônimos são as palavras que apresentam significados diferentes, mas que têm a mesma pronúncia, como cem e sem. Enquanto os parônimos apresentam significados diferentes, mas têm pronúncia semelhante.

Assim, você já poderá distinguir as palavras dos pares. Posteriormente será necessário analisar o contexto semântico de cada frase. Desse modo, será possível buscar a adequação de cada palavra.

A alternativa A é incorreta pois cassar significa revogar direitos, não capturar um animal, como em caçar. Já a alternativa B é incorreta porque a palavra espiar significa observar escondido. O emprego correto seria expiar, ou seja, pagar pelos pecados.

Em C, temos um caso clássico de dúvida de ortografia, contudo, muitos ainda não sabem distinguir o significado. Enquanto conserto significa a reparação de algo que está danificado, concerto diz respeito a um espetáculo musical. Então a alternativa C também está errada.

Por fim, chegamos a alternativa correta, a alternativa D, pois a primeira palavra do par de vocábulos se adequa perfeitamente ao contexto, já que sessão significa tempo ou período em que uma assembleia, um congresso, um corpo deliberativo ou consultivo se mantém em reunião. Assim, temos a frase “Os chefes se reuniram numa sessão extraordinária”.

