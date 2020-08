Confinada em A Fazenda 2020, Jojo Todynho posta mensagem enigmática

Os internautas estão convictos de que Jojo Todynho estará mesmo em A Fazenda 2020 e já está confinada no hotel que a produção da Record reservou para os participantes.

Em seu perfil no Instagram, ela tem feito menos publicações do que o costume e levantou dúvida ao publicar uma mensagem enigmática por meio dos Stories.

Sem entrar em detalhes, a musa do funk carioca limitou-se a escrever: “Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor”.

Essa foi a sua única publicação do dia e muita gente, através dos comentários de sua última foto, perguntou como está sendo para ela ficar esses dias sozinha em um quarto.

O pré-confinamento teve início no último sábado (23) e a estreia do programa está marcada para o dia 8 de setembro. Ou seja, ela ainda terá duas semanas pela frente.

Em seu perfil no Twitter, sem querer, a cantora acabou confirmando sua ida de forma inesperada.

Entre as publicações curtidas pela sua página oficial, administrada por ela ou por amigos, estava uma na qual uma fã levantava uma grande torcida por ela no reality show.

“Lenda. Oito de setembro, A Fazenda”, dizia a legenda do post, que acompanhava uma foto da funkeira. Prontamente, o like foi visto como uma confirmação de sua ida.

A imagem começou a repercutir em todas as redes e os fãs comemoraram. “Já estou vendo ela almoçar e jantar uma galera lá dentro”, disparou uma internauta.

“Essa mulher vai quebrar tudo”, especulou outra. “Já to ansioso é pelos os memes… isso sim!!!”, apontou mais um.

Confira: