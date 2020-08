Confira 50 séries e filmes que vão sair da Netflix em setembro de 2020

Como bem sabemos, novos filmes e séries chegam na Netflix a cada novo mês. O que nos deixa sempre entusiasmados e felizes. Afinal, adoramos assistir e analisar as novidades!

Porém, às vezes, esquecemos do outro lado: todos os meses, diversas produções também deixam a plataforma de streaming. E algumas dessas perdas machucam, não é? Por exemplo: quem nunca foi assistir sua série ou filme favorito na Netflix e descobriu que os títulos não estavam mais lá? Pois é!

Pixar/Disney/Reprodução

Por isso, resolvemos trazer para você uma lista com todas as séries e filmes que vão sair da Netflix em setembro de 2020. Assim, você se prepara e tem a chance de dar aquele último adeus às suas produções prediletas e que estão de saída do streaming!

É triste, nós sabemos, mas vamos nessa!

01/09

As Crônicas de Nárnia – O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005)

As Crônicas de Nárnia – Príncipe Caspian (2008)

Capitão América 2 – O Soldado Invernal (2014)

Carros 1 e 2 (2006/2011)

Os Incríveis (2004)

Os Vingadores (2012)

Divertida Mente (2015)

Homem-Formiga (2015)

Procurando Nemo (2003)

Procurando Dory (2016)

Tá dando onda (2007)

Thor (2011)

Up – Altas Aventuras (2009)

A Proposta (2009)

Ajuste de Contas (2013)

Caça aos Gângsteres (2013)

Carol (2015)

Caminhe Comigo (2017)

Colega de Quarto (2011)

Crimes na Madrugada (2017)

Imortais (2011)

Jack e a Mecânica do Coração (2013)

Jackass 2 – O Filme (2006)

Mar em Fúria (2000)

Mountain (2017)

O Exterminador do Futuro: Gênesis (2015)

O Franco Atirador (2015)

Prenda-Me Se for Capaz (2002)

Proposta Indecente (1993)

Segurança Nacional (2003)

Soul Surfer – Coragem de Viver (2011)

Thelma (2017)

Um Homem de Sorte (2012)

02/09

Os Novos Vingadores (2008)

Hunter x Hunter: A Última Missão (2013)

03/09

Whitney: Can I Be Me (2016)

05/09

Até o Fundo (2016)

08/09

Versões de um Crime (2016)

09/09

Transformers: O Último Cavaleiro (2017)

15/09

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

Brooklyn (2015)

E aí, qual título mais vai fazer falta para você?