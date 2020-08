Confira 6 séries parecidas com The Society para ver após o cancelamento

A Netflix anunciou na semana passada o cancelamento de The Society e I Am Not Okay With This, duas séries teen muito aclamadas pelos fãs. Segundo a plataforma, o orçamento foi um dos principais motivos para que a série não fosse renovada, independente da audiência. Agora, os fãs se perguntam: o que assistir na plataforma de streaming?

Foi pensando nisso que preparamos uma lista de indicações para você assistir nessa quarentena! Vamos conferir?

Veja 6 séries parecidas com The Society para assistir na Netflix:

The Order

[embedded content]

A Ordem é uma série teen que conta a história de uma sociedade secreta de bruxaria. Os personagens principais mergulham em um universo repleto de aventuras e perigos enquanto tentam lidar com as adversidades da faculdade. Até o momento, duas temporadas já foram disponibilizadas pela Netflix.

You

[embedded content]

Estrelada por Penn Badgley, também conhecido por A Garota do Blog (Gossip Girl), You é uma série parecida com The Society por conta de todo o suspense. Na trama, Joe é um stalker que se apaixonada por Becky, uma garota comum, e começa a controlar toda a sua vida para que eles fiquem juntos. Vale a pena maratonar!

13 Reasons Why

[embedded content]

Não há dúvidas de que 13 Reasons Why é uma das séries teen mais aclamadas na plataforma de streaming. Adaptada do livro homônimo de Jay Asher, o seriado acompanha adolescentes do ensino médio lidando com questões muito sérias, como bullying, abuso físico e suicídio. Justamente por tratar temas tão importantes ao longo de suas 4 temporadas já disponibilizadas, a série é extremamente relevante.

Stranger Things

[embedded content]

Mistério, suspense e sobrenatural são alguns dos ingredientes que tornam Stranger Things uma das séries mais parecidas com The Society. Eleven, Max, Dustin e seus amigos se envolvem com projetos secretos do governo dos Estados Unidos, liberando criaturas horrendas e, bem… coisas estranhas!

Embora a 4ª temporada da série já tenha sido confirmada, até o momento, não existe previsão de estreia dos novos episódios.

Sex Education

[embedded content]

Sex Education conquistou o público teen mais rápido que o esperado. Afinal, a série aborda temas importantes ao mesmo tempo em que traz muito romance e comédia para a plataforma de streaming. Independente de qual é o seu tipo de série favorito, você com certeza vai amar acompanhar a trajetória de Otis, Maeve e Eric enquanto eles se descobrem como adolescentes e compreendem melhor suas sexualidades.

The OA

[embedded content]

Por último, não podemos deixar de citar The OA (sigla para Original Angel). Nessa série super parecida com The Society, Prairie é uma jovem cega que desaparece e retorna após 7 anos. O mais suspeito de tudo: agora, ela tem a visão perfeita e se lembra de muito pouco do passado. Logo, todo o suspense do thriller vale a maratona.

E aí, o que você achou da lista de séries parecidas com The Society? Conte para nós!