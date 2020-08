confira quais são as baixas de cada time por causa do mercado

Enfim, estamos em semana de Champions League. As oitavas de final da competição mais importante da Europa será concluída a partir desta sexta-feira (7), 149 dias depois do último jogo. Neste (longo) período de hiato, houve algumas idas e vindas no mercado, de forma que há clubes que perderam alguns jogadores que foram negociados para a próxima temporada e sequer irão completar a atual campanha por suas antigas equipes.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Contratado pelo Chelsea, Timo Werner já se apresentou aos londrinos e, assim, não seguirá na campanha memorável do RB Leipzig, que enfrentará o Atlético de Madrid nas quartas de final. o atacante era o destaque do time, tendo somado 34 gols e 12 assistências em 45 jogos na temporada.

Naturalmente, Werner não poderá defender os Blues na sequência do torneio, uma vez que sua chegada diz respeito à campanha 2020-21 e os clubes tiveram só até o dia 3 de fevereiro para registrar novos jogadores para as fases finais desta Champions.

Arhur, pelo Barcelona, e Werner, pelo RB Leipzig Getty Images

Outro time já classificado para as quartas é Paris Saint-Germain, que viu Edinson Cavani se recusar a permanecer no clube até o fim do torneio, ainda que não tenha acertado com outro time. Também saíram o lateral-direito Thomas Meunier e o zagueiro Tanguy Nianzou, que já estão no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, respectivamente.

Por falar no Bayern, o elenco foi reforçado por Leroy Sané, que já deixou o Manchester City e está com seus novos companheiros.

“Se o City vencer, então estarei feliz pelo clube e por todos meus amigos, mas foi da forma que eu quis. Se isso realmente acontecer (o City ser campeão da Champions), eu não acho que vou sofrer muito com isso, porque eu tomei a decisão e ninguém mais”, declarou o atacante em entrevista ao jornal Guardian.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Assim como o PSG, o seu conterrâneo Lyon também foi impedido de contar com dois nomes para a sequência da Champions. Lucas Tousart já estava vendido ao Hertha Berlin e foi emprestado até 30 de junho, enquanto Martin Terrier se encontra atualmente no Rennes. O Lyon ganhou a ida das oitavas de final contra a Juventus, em casa, por 1 a 0, graças a um gol de Tousart.

Finalmente, Arthur. Um dos maiores dramas da janela de transferências, o brasileiro já tem destino certo para a Juventus, mas nada impedia sua atuação no restante da temporada europeia pelo Barcelona. No entanto, o volante não se apresentou ao clube na volta aos treinos e está negociando sua rescisão após não ter atuado em nenhuma das seis partidas do Barça desde que seu negócio foi fechado em 29 de junho.