Conheça 7 áreas de concursos públicos e saiba qual carreira escolher

Os concursos públicos são uma excelente opção de entrada no mercado de trabalho por oferecerem aos aprovados uma ótima estabilidade financeira em cargos públicos.

Por esse motivo, conseguir aprovação em concursos públicos é a principal meta profissional para muitos brasileiros. Contudo, os concurseiros iniciantes costumam ficar com dúvida sobre qual carreira seguir.

Apresentamos, então, 7 áreas de concursos para você que está começando a se preparar saber quais são as suas opções e buscar uma carreira pública nos concursos da área que mais combina com você. Confira!

Áreas de Concurso Público

A maior recomendação dos concurseiros que já foram aprovados em diversos concursos é a escolha de apenas uma área para concentrar os estudos.

Ao escolher apenas uma área, o concurseiro aprenderá o máximo sobre aquela área, aumentando, assim, suas chances de aprovação dos certames. Veja sete possibilidades de escolha!

1. Área Administrativa

Os concursos públicos voltados para a área administrativa oferecem cargos para executar funções administrativas em diversos órgãos. Essa área oferece muitas vagas e geram oportunidades de concursos para todos os níveis de graduação acadêmica sendo, desse modo, muito visada por concurseiros.

2. Área Bancária

Os bancos públicos oferecem muitas possibilidades de vagas e cargos que são ofertados recorrentemente em concursos. Esses cargos são desejados por oferecerem boas condições de trabalho e ótimas remunerações.

3. Área Jurídica

Essa é a área cujas oportunidades de trabalho são consideradas as melhores, pois os salários costumam ser altos, mesmo os iniciais. Além disso, os cargos concedem ótimos benefícios. Contudo, são geralmente voltados para aqueles que possuem formação em direito. Algumas das carreiras possíveis são: Defensor Público, Procurador do Estado ou Município, Procurador do Ministério da República e Juiz.

4. Área Policial

Na área policial há diversos segmentos de atuação, de modo que os salários e benefícios podem variar de acordo com o nível de cada cargo. Com concursos nessa área, é possível conseguir cargos na Polícia Federal, Polícias civis e militares dos Estados e DF, Polícia Rodoviária, e como Guardas Municipais, por exemplo.

5. Área Fiscal

As oportunidades da área fiscal estão presentes nas esferas federal (Auditor Fiscal do Trabalho e Receita Federal), estadual (ICMS) e municipal (ISS), sendo feita uma ampla oferta todos os anos. Além disso, essa área também proporciona excelentes salários e possibilidades de carreiras.

6. Área da Educação

A área da educação, assim como a área jurídica, exige também dos seus participantes um diploma de graduação. Desse modo, a depender da vagas, são cobrados diferentes cursos de licenciatura ou mesmo formação em pedagogia. Essa área oferece diferentes faixas salariais a depender do nível de atuação do cargo (ensino fundamental, médio, técnico ou superior), podendo oferecer ótimas remunerações.

7. Tribunais

Por fim, apresentamos os tribunais, que não consistem em uma área especificamente, mas são assim considerados em concursos públicos pela oferta de vagas todos os anos. Desse modo, os concurseiros que optarem por esses tipos de concursos podem trabalhar nos tribunais estaduais, regionais, federais ou de trabalho. As oportunidades de carreira são várias e abarcam as áreas policial, judiciária, e administrativa, entre outras.

O ideal é escolher uma dessas áreas de acordo com seu interesse profissional, considerando as atribuições, os níveis de formação exigidos, os salários e também os benefícios.

