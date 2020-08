Conheça os principais autores negros da literatura brasileira

Apesar de diversos autores negros terem sido muito importantes para a historiografia da literatura brasileira, pouco se fala nisso. Assim, escritores da maior relevância acabam sendo esquecidos. Contudo, se faz necessário relembrá-los e estudá-los para manter a história da literatura vivas em nossas memórias.

A invisibilidade de autores negros é tão aguda que quase não se fala que um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, era um homem negro.

Nesse sentido, apresentamos aqui cinco escritores negros cujas obras marcaram (e marcam) a literatura brasileira. Confira!

Conceição Evaristo (1946)

Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora contemporânea. Sua trajetória é marcada por muita luta. Assim, nascida em uma família pobre numa periferia de Minas Gerais, Evaristo teve que conciliar o emprego de doméstica com a faculdade de Letras.

Atualmente, com 73 anos, a autora é também mestre em Literatura Negra e doutora em Literatura Comparada. Entre sua produção, há obras poéticas e romances. Atualmente seus livros são cobrados em vestibulares e um exemplo disso é sua obra Olhos D’água (2014). Nessa obra a autora aborda a discriminação racial, questões de gênero e de classe social.

Carolina Maria de Jesus (1914-1977)

Também nascida em Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Contudo, conseguiu se destacar como uma das mais importantes escritoras negras do Brasil.

Nesse sentido, o seu primeiro livro, Quarto de Despejo: Diário de uma favelada, é uma obra emblemática da década de 60 e reflete a vida da autora como catadora de papel na favela do Canindé (SP), onde criou seus filhos e escreveu seus relatos. Além da prosa poética marcante, marca também o livro a denúncia social.

Lima Barreto (1881-1922)

Lima Barreto foi um dos escritores brasileiros mais importantes de sua época e seus livros se fazem presentes nas citações dos livros didáticos. Filho de uma escrava liberta, o autor não deixou de fora da sua obra a denúncia social. Desse modo, a denúncia contra o racismo e a pobreza são recorrentes nas obras. Além disso, há também a crítica ao nacionalismo exacerbado e ao militarismo.

Entre suas obras mais importantes figuram Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma.

Cruz e Souza (1861-1898)

João da Cruz e Souza era filho de pais alforriados e teve refinada educação sob a tutela do coronel Xavier de Sousa. Desse modo, entrou em contato com várias línguas em seus estudos, como o latim, o francês e o grego. Cruz e Souza acabou se tornando um dos maiores nomes da literatura brasileira e foi percursor do simbolismo no Brasil.

Algumas características de sua obra são a musicalidade, o subjetivismo, o individualismo, o pessimismo, o misticismo e a espiritualidade. Sua obra teve tanta importância que o autor ganhou o apelido de “Dante Negro”. Além disso, Cruz e Souza se engajou na causa abolicionista.

Maria Firmina dos Reis (1822-1917)

Por fim, apresentamos Maria Firmina dos Reis, que foi primeira mulher a publicar um romance no Brasil, apesar de ter se mantido em anonimato durante a vida.

A autora nasceu no Maranhão e sua primeira obra, Úrsula, teve publicação em 1859. Com uma história marcada pelo pioneirismo, a escritora fundou a primeira escola mista gratuita na sua região. Além disso, Maria Firmina foi também a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão, para exercer função de professora.

