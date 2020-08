Conheça os três auxiliares que Domènec Torrent levará ao novo clube

Domènec Torrent chegará ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para começar seu trabalho como novo técnico do Flamengo.

O catalão de 58 anos – que assinou com o clube rubro-negro até janeiro de 2022 – foi por muito tempo auxiliar de Pep Guardiola em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, tendo no Brasil a segunda campanha em “carreira solo” desde então após passagem pelo New York City FC.

Na Gávea, Torrent vai integrar à comissão técnica permanente três novos membros de sua confiança, sendo que dois deles também desembarcam no Rio no começo da próxima semana.

Jordi Guerrero, Jordi Gras e Julián Jiménez, os novos integrantes da comissão técnica do Flamengo Arte ESPN

Jordi Guerrero será o segundo treinador, como o próprio se definiu no Twitter. Recentemente, ele foi braço-direito de Pablo Machin no Girona, no Sevilla e no Espanyol.

Jordi Gris é quem trabalhou mais recentemente com Dome na MLS e será analista de desempenho no Fla. Ele foi auxiliar e diretor da base no Chennai City FC, na Índia, olheiro do Barcelona e posteriormente membro da comissão de Guardiola no Man City.



Já Julián Jiménez é o preparador físico pedido por Torrent. Ele já trabalhou em Xerez, Numancia e Racing Santander na Espanha, KAA Gent na Bélgica e Steaua Bucareste na Romênia. Recentemente, esteve no Espanyol.

Domènec Torrent já deve trabalhar na segunda com os jogadores como preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo diante do Atlético-MG no Maracanã.