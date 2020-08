Conheça Sherwa, o app para jogadores e treinadores de games online

Quer encontrar alguém para jogar? O Sherwa pode te ajudar a encontrar um esquadrão em games online. A plataforma cria um lobby de jogadores de várias plataformas e games para compartilhar conhecimento — entre treinadores e aprendizes — ou encontrar companhias para sua próxima sessão de jogatina.

Seu funcionamento é simples: basta criar cadastro no app para celular (disponível para Android e iOS), informar seu ID em games como Fortnite, Free Fire, Call of Duty: Warzone e Valorant, para procurar uma nova equipe para enfrentar filas ranqueadas ou apenas gastar um bom tempo em Minecraft.

A plataforma conta com um crescente catálogo de jogos e permite que a comunidade crie grupos personalizados para games ainda não incluídos oficialmente. Todo o processo de pesquisa é intuitivo e permite que você crie salas e espere por outros jogadores, encontre uma equipe pesquisando manualmente ou deixar que a “Partida rápida” encontre um parceiro de equipe para você.

Monetizando suas habilidades

Ademais, a Sherwa pretende demonstrar o potencial da sua plataforma em seu canal do YouTube. Em um dos exemplos, o youtuber Max Palaro mostra como a plataforma pode te ajudar a treinar em games online ao garantir um treinador da Sherwa para acompanhar sua gameplay.

Esse treinador cadastrado na Sherwa, por sua vez, oferece seus serviços e sua habilidade no game por um preço. Como treinador, você determina seu valor por hora de treino (somente em dólares) e horários disponíveis para as sessões. Neste caso, o coach precisa ser maior de 18 anos ou maiores de 13 anos com autorização dos pais. Todo o pagamento é feito através do PayPal.

O app da Sherwa ainda está na fase Alpha e pode apresentar bugs ou falhas na tradução. Apesar disso, seus criadores encorajam que a comunidade entre em contato para informar a existência de bugs assim que forem encontradas.

Como usar o Sherwa?

Baixe o app no Google Play Store ou App Store e crie uma conta na Sherwa.

Igor Almenara/Reprodução

Logo em seguida, informe seu ID nas plataformas e games disponíveis para fazer encontrar um parceiro rapidamente ou procure um grupo na aba “Ver Jogos”. Nesse mesmo menu, você pode ir na seção “Guia” e procurar por um coach — seja para treinar imediatamente, ou para marcar um horário.

Igor Almenara/Reprodução