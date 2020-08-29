Conjunção entre a Lua, Júpiter e Saturno nesta sexta e sábado

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tecmundo
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Aqui você encontra absolutamente tudo sobre as notícias de Penedo e região, famosos, TV, entretenimento, esportes, política e tecnologia. <a href="https://boainformacao.com.br/politica-de-privacidade/">Veja a política de privacidade do nosso site!</a><div class="footer-email-wrap">Contato: <a href="mailto:contato@boainformacao.com.br">contato@boainformacao.com.br</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>SIGA-NOS</span></div><span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/boainformacao.com.br" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="http://instagram.com/boainformacao" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://br.pinterest.com/pin/703265298037591426/" 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