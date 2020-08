Conmebol acertará Libertadores na próxima semana; Globo e RedeTV! estão no páreo

A Conmebol está próxima de acertar a volta da Libertadores na TV aberta do país e com duas emissoras no páreo para a assinatura do contrato: Globo e RedeTV!. A entidade está estudando as conversas e as propostas apresentadas para os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Segundo o repórter Gabriel Vaquer, do UOL Esporte, a confederação ficou de dar a resposta até a próxima semana. A favorita para o acordo é a Globo, com valores mais baixos e realistas em meio à crise provocada pela pandemia. A TV da família Marinho quer de volta a Libertadores na TV aberta e TV paga com os 27 jogos exclusivos.

A exibição da competição sem exclusividade na TV aberta é considerada e, neste sentido, a RedeTV! entra no páreo. O canal de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho vê uma boa chance de mudança no mercado e entende que a Conmebol está disposta a aceitar o valor proposto.

O que joga contra o canal é o lado financeiro. A Conmebol pede garantias financeiras para as empresas com quem fecha os acordos. Ontem (27), colaboradores da RedeTV! receberam a informação de que o canal continuará a pagar salários reduzidos até outubro, se valendo da Medida Provisória 936, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que autoriza empresas a cortar 25% dos vencimentos para controlar os danos provocados pela covid-19.

No lado digital, o Facebook se mostrou interessado, assim como a Amazon e o YouTube. Na TV por assinatura, a Disney também foi procurada para aumentar o seu pacote dentro dos canais Fox Sports. A Sul-Americana, por exemplo, é um dos seus interesses. A entidade avalia caso a caso.