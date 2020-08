Conmebol anuncia mudanças nas regras já para esta temporada

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou alterações nas regras da Libertadores e da Copa Sul-Americana para esta temporada, que foi atrapalhada pela pandemia do coronavírus.

Assim como vem ocorrendo com boa parte dos campeonatos mundiais, foi autorizada a possibilidade de cinco substituições.

Além disso, foram feitas mudanças em relação a inscrições de jogadores.

Nas duas competições será permitido que um atleta defenda dois clubes na mesma edição, algo que era proibido até então.

Também ficou determinado que um jogador que mudou de time pode voltar para a sua antiga equipe e disputar o torneio em que ela estiver inscrita.

Outra alteração é que será liberada a inscrição de jogadores em qualquer etapa do campeonato.

