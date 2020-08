Conmebol disponibilizará auxílio financeiro para voos fretados na Libertadores e Copa Sul-Americana

Nesta segunda-feira, a Conmebol anunciou que disponibilizará um auxílio financeiro para a contratação de voos fretados dos clubes participante da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

A medida foi tomada por conta do impacto da pandemia de COVID-19 e é exclusivamente para a edição de 2020 das competições.

A contribuição econômica soma-se aos fundos já destinados pela entidade, que concedeu um adiantamento de até 60% em prêmios e direitos de participação para as equipes e distribuiu parte da renda do Programa Evolução entre suas Associações Membro, cobrindo os gastos de laboratório das provas de COVID-19.

Através de uma nota oficial, a Conmebol esclareceu que o auxílio financeiro será enviado apenas para os clubes que jogarem como visitantes e que o valor será determinado em função das distâncias entre a cidade de origem da equipe e a sede do jogo.

