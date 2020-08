Conselho do Santos volta a reprovar contas de Peres em 2019

O Conselho Deliberativo do Santos voltou a reprovar, por ampa maioria, as contas do presidente José Carlos Peres em 2019. A reunião virtual foi realizada na noite desta segunda-feira: 170 votos para o “não” aos números, três “sim” e três abstenções.

O Conselho Fiscal emitiu um novo parecer sobre o balanço financeiro do Peixe e recomendou a reprovação, mesmo com o superávit de R$ 23,5 milhões, inflado pela venda de Rodrygo ao Real Madrid por R$ 190 mi. O caso agora vai para a Comissão de Inquérito e Sindicância.

Se a CIS avaliar as supostas irregularidades como gestão temerária, um novo processo de impeachment será aberto – em 2018, Peres foi “julgado” pelo associado e permaneceu no cargo depois do Conselho aceitar a saída antecipada. A gestão termina em dezembro deste ano.

O rito no Conselho é longo e duraria pelo menos dois meses. A eleição está prevista para a primeira quinzena de dezembro.

Parecer do Conselho Fiscal

De acordo com o CF, José Carlos Peres admitiu utilização indevida do cartão corporativo, “bem como a negligência com as pendências de ressarcimento dos valores”. Isso infringe o Estatuto Social em mais de um artigo e pode configurar impeachment e até expulsão do quadro associativo. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente disse que cancelou o cartão.

O Conselho Fiscal apontou apontou R$ 28.761,65 gastos por motivação pessoal e sem reembolso. Peres afirmou por várias vezes ter usado o dinheiro para reuniões ou necessidades do escritório do clube em São Paulo.

O CF também ratificou a preocupação com comissões a empresários. E não obteve os documentos pedidos da venda de Bruno Henrique ao Flamengo, por exemplo.

Outro ponto importante, de acordo com o relatório do Conselho Fiscal, é a utilização de escritório de advocacia contratado pelo Santos para defender Pedro Doria, membro do Comitê de Gestão, e também da filha do presidente José Carlos Peres.

Todas as denúncias foram encaminhadas ao Comitê de Inquérito e Sindicância.