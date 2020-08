Consórcio Magalu abre vagas home office com salários de até R$ 5 mil

A empresa informa que o trabalho será realizado através do formato home-office e o selecionado pode residir em qualquer lugar do país.

Grande chance. O Consórcio Magalu está à procura de 300 Gestores de Negócios para sua área comercial.

A empresa informa que o trabalho será realizado através do formato home-office e o selecionado pode residir em qualquer lugar do país. Atualmente, a renda de um gestor varia entre R$ 4 a 5 mil mensais.

A Magazine Luiza informa que a função do Gestor de Negócios será vender cotas de consórcio e promover a divulgação da marca, além de contribuir na realização dos sonhos de pessoas que querem adquirir bens e serviços através do consórcio. Além do home-office, o gestor que residir em cidades nas quais o a Magazine Luiza tem loja, poderá utilizar as instalações para conquistar novos clientes.

Os selecionados serão parceiros em regime PJ, um sistema digital para venda e acompanhamento de resultados, além de comissões de até 7,6% e a possibilidade de participar de treinamentos e capacitação.

Você Pode Gostar Também:

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo do Consórcio Magalu devem acessar o site de recrutamento e clicar na aba “Seja Representante”.

Sobre

A Magazine Luiza S/A foi fundada em 1957 na cidade de Franca, interior de São Paulo, por Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato. Se trata de uma rede varejista de eletrônicos e móveis com mais de 950 lojas, está presente em 16 estados do país e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos.