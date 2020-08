Contra COVID-19, Premier League libera advertência e até expulsão a jogador que tossir na cara de outro

Jogadores de futebol que tossirem deliberadamente em adversários ou árbitros podem receber cartões amarelos ou até vermelhos, de acordo com as novas diretrizes da Federação Inglesa de Futebol (FA), em meio à pandemia de coronavírus.

As instruções para os árbitros entrarão em vigor imediatamente e serão aplicadas em todos os níveis do esporte, incluindo a Premier League.

