Contratado da Band, Zeca Camargo posta texto emocionado sobre Ana Furtado

Meu #TBT de hoje é sobre essas amizades que vai além de um lado profissional. Às vésperas de estreara um novo projeto, numa emissora que abracei, a @bandtv assim que deixei a TV GLOBO, @aanafurtado teve o carinh de mandar mensagens de boa sorte tanto pra mim, envolvido na criação do projeto, quanto pra @marianagodoy – que vai ancorar as novas manhãs da BAND! Isso é prova não apenas de profissionalismo- uma vez que, cada um no seu canto, acompanha, admira e até se inspira no trabalho de um concorrente. Mas também de carinho infinito… é mútuo. Pra celebrar isso, está lembrança de uma tarde de brincadeiras – e muito trabalho! – numa viagem inesquecível que eu e Ana fizemos pela Disney, em@março do ano passado. Obrigado querida. A conexão de amizade vai além das fronteiras convencionais. Um beijo e obrigado.