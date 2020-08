Convidado comete gafe e Maria Beltrão ironiza com música de Latino na GloboNews

Maria Beltrão causou mais uma vez no Estúdio I, da GloboNews. Nesta terça-feira (25), a apresentadora ficou surpresa ao ser chamada de “Renata” por engano pelo colega Daniel Sousa, que estava no estúdio, e aproveitou para se divertir.

“A gente ainda não conseguiu apurar quem era a Renata do Daniel. Ele se recusa a dar explicações para a gente”, brincou a jornalista, deixando o convidado visivelmente sem graça.

A apresentadora não parou por aí e divertiu-se cantando a música Renata, do Latino: “Ele me chamou de Renata e senti amor. Acho suspeita a falta de declaração do Daniel. E me lembrei da música do Latino”.

“Acho que ele está sofrendo de amor“, completou Maria Beltrão, que ainda falou sobre o assunto nas redes sociais. “Acho um absurdo você ter folga do Estúdio I. Só acho. Senti sua falta no grande debate sobre quem é a Renata, que o Daniel tanto quer ocultar”, escreveu ela.

“Lamentável o Daniel não querer comentar quem é Renata….Tem culpa no cartório”, completou a famosa, no seu perfil do Twitter.

