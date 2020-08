Corinthians de Tiago Nunes ‘esquece’ que intervalo tem 15 minutos; veja quanto isso custa

Desde o retorno do Campeonato Paulista, o Corinthians de Tiago Nunes vem repetindo algo com frequência: os atrasos para retornar do intervalo.

E as regras são claras: o break tem apenas 15 minutos, e qualquer demora após o estouro deste tempo resulta em multa ao clube infrator.

Segundo o artigo 2016 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), cada minuto de atraso vale autuação de R$ 1.000,00.

Até o momento, o Timão já foi condenado a pagar R$ 5.000,00 em duas multas, por partidas que já foi julgado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo).

Os atrasos ocorreram contra o Palmeiras (2 minutos, R$ 2.000,00), pela 11ª rodada do Estadual, e Oeste (3 minutos, R$ 3.000,00), pela 12ª rodada.

Jogadores do Corinthians antes de jogo contra o Palmeiras, pela final do Paulista Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nos próximos dias, o clube alvinegro ainda será condenado a pagar mais R$ 16.000,00, que serão divididos em três autuações.

São elas: contra Red Bull Bragantino (5 minutos, R$ 5.000,00), pelas quartas; Mirassol (5 minutos, R$ 5.000,00), pela semi; e Palmeiras (6 minutos, R$ 6.000,00), pela ida da final.

O julgamento que deve oficializar as duas primeiras, aliás, está marcado para a próxima segunda-feira.

Ou seja: as demoras para voltar do vestiário custarão, ao todo, R$ 21.000,00 aos cofres corintianos, isso levando em conta só o que foi cobrado pós-paralisação.

Vale salientar, porém, que o Timão não está sozinho nessa.

Nas últimas atas de julgamentos do TJD-SP, é possível encontrar multas aplicadas também a Palmeiras, São Paulo, Santos e vários outros clubes por desrespeito ao artigo 206 do CBJD.

No entanto, o Corinthians de Tiago Nunes é “líder isolado” nos atrasos.