Corinthians e Palmeiras empatam por 0 a 0 na Arena, e final estadual fica totalmente aberta

No 1º jogo da final Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira, na Arena de Itaquera.

Com isso, a decisão estadual fica totalmente aberta para o duelo de volta, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Em campo, a partida começou bastante estudada, com os times abusando de lançamentos inofensivos para seus ataques.

No entanto, depois da metade, o Timão passou a dominar, e, em duas ótimas chegadas, criou chances claríssimas para marcar.

Na 1ª, Luan deu lindo lançamento para Ramiro, que apareceu de surpresa na área. Ele dominou e tentou de perna esquerda, mas seu chute saiu fraco e Weverton agarrou sem problemas.

Pouco depois, Mateus Vital deu lindo chute acrobático, que morreria no cantinho do gol. No entanto, Weverton se esticou todo e fez uma defesa espetacular para salvar os alviverdes.

Depois disso, o Verdão reagiu e passou a ficar mais com a bola no campo de ataque, aliviando a pressão. Todavia, não conseguia ameaçar a meta de Cássio.

A melhor chance veio já nos acréscimos, quando Luiz Adriano fez lindo giro e cruzou rasteiro para Ramires, que bateu por cima e decretou o 0 a 0 no 1º tempo.

Na volta do intervalo, Luxemburgo voltou com duas mudanças no Palmeiras: saíram Ramires e Luiz Adriano e entraram Bruno Henrique e Willian “Bigode”.

O time alviverde também subiu sua marcação, e passou a dominar amplamente o terreno de jogo, mas sem criar chances claras.

Foi só aos 25 que veio um bom chute: em cobrança de falta, Bruno Henrique chutou forte e Cássio rebateu para afastar o perigo.

Na sequência, Gabriel Menino arrancou pelo meio e experimentou de perna esquerda, mandando perto da trave corintiana.

Tentando aproveitar o bom momento, Luxa ainda colocou Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Angulo para tentar uma pressão final.

No entanto, o placar seguiu sem ser alterado até o apito final.

Lance de jogo entre Corinthians e Palmeiras, pela final do Paulistão 2020 Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians 0 x 0 Palmeiras

GOLS:

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Ederson (Cantillo), Ramiro e Luan (Araos); Mateus Vital (Léo Natel) e Jô Técnico: Tiago Nunes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Raphael Veiga) e Ramires (Bruno Henrique); Rony (Angulo), Zé Rafael (Gustavo Scarpa) e Luiz Adriano (Willian) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

A partida teve 20 faltas no 1º tempo: 10 para cada time

O Corinthians teve 62% de posse de bola no 1º tempo

O Corinthians deu 5 finalizações (4 no gol) no 1º tempo, contra só 2 do Palmeiras (0 no gol)

O Corinthians terminou a partida com 59% de posse de bola.

O Palmeiras terminou o jogo com 8 finalizações, contra 6 do Corinthians.

Das 7 finalizações do Palmeiras no jogo, só 1 foi no gol

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no sábado, pelo jogo de volta.

Sábado, 08/08, 16h30*, Palmeiras x Corinthians

*horário de Brasília