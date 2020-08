Corinthians encerra preparação para o primeiro Derby decisivo

A preparação do Corinthians para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, terminou. Nesta terça-feira, o elenco alvinegro realizou, no CT Dr. Joaquim Grava, um treino preparatório para o Derby decisivo, que acontece na quarta-feira, às 21h30, na Arena do Timão.

A atividade foi comandada pelo técnico Tiago Nunes, que organizou um treinamento tático e coletivo, além de fazer os ajustes finais na equipe que deve iniciar a partida, após passar instruções baseadas em um material em vídeo.

O Corinthians não divulgou os relacionados para a decisão, mas informou que o atacante Mauro Boselli continuará como desfalque. O argentino se recupera de uma uma cirurgia na face após sofrer uma fratura no jogo contra o Oeste, válido pela última rodada da primeira fase do Estadual.

Com isso, o Timão deverá ir a campo com a mesma equipe que eliminou o Mirassol no último domingo. Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos, Éderson, Gabriel, Luan, Ramiro, Mateus Vital e Jô são os atletas cotados para iniciarem o Derby.