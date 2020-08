Corinthians fecha terá nome de empresa de videogame na camisa

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira uma extensão do contrato de patrocínio com a Konami, empresa desenvolvedora e distribuidora de jogos eletrônicos, com destaque para o game virtual Pro Evolution Soccer, o PES.

O novo acordo inclui o logotipo do eFootball PES dentro do número da camisa de jogo do Timão. Segundo comunicado do clube, a parceria terá agora “benefícios completos integrados de marketing e marca dentro e fora do campo”.

“A nossa relação de trabalho com a Konami até o momento tem sido extremamente bem-sucedida de uma perspectiva de licenciamento. Estamos muito empolgados com a ampliação dessa parceria e damos as boas-vindas como patrocinadora oficial. Não vemos a hora de começar a próxima fase da nossa relação com a Konami e criar conteúdo divertido e empolgante que os torcedores do Corinthians e amantes do futebol vão adorar”, falou o presidente Andrés Sanchez.

Este é o segundo acordo de patrocínio do Corinthians na semana. Nesta terça-feira, um acordo com a Positivo Tecnologia, que irá estampar sua marca na barra traseira do uniforme, foi acertado. Valores não foram informados.