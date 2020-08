Corinthians pede para não fazer testes de COVID-19 antes de final do Paulista; Palmeiras é contra

O Corinthians solicitou nesta segunda-feira que seus jogadores não passem pelos testes para COVID-19 antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Os jogos estão marcados para a próxima quarta-feira, na Arena, e sábado, no Allianz Parque.

O pedido foi feito pelo presidente alvinegro Andrés Sanchez em reunião entre os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol. A informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pela ESPN.

A justificativa apresentada foi a de que, como os jogadores estariam concentrados desde a retomada do futebol, não haveria necessidade de novos testes. Já na reunião, o Palmeiras se posicionou contra a ideia, a favor do teste, enquanto a Federação se manifestaria em breve.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Os clubes, através de seus departamentos médicos, participaram da elaboração do protocolo que permitiu a volta do futebol no estado. Nele, há a obrigatoriedade de concentração e testes regulares para o novo coronavírus, para jogadores e membro de comissão técnica.

O Corinthians, por exemplo, teve o desfalque do meio-campista Victor Cantillo no duelo contra o Palmeiras na fase de grupos, já no retorno do Paulista, depois de teste positivo de COVID-19.