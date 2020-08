Coudet avalia o jogo, comemora volta ao Beira-Rio, mas lamenta ausência da torcida

Após a goleada do Internacional, o técnico Eduardo Coudet comentou sobre a vitória, e destacou a expulsão do lateral-direito Renzo Saravia. Segundo o treinador, foi o único ponto negativo da partida, mas considerou como algo compreensível, principalmente por ter pedido ao time que não tomasse gols na volta para o segundo tempo.

“Eu havia dito que precisávamos agir logo, e conseguimos os três gols muito rápido. Acho que o único saldo negativo foi a expulsão. Mas vejo como algo normal que o Renzo (Saravia) tenha tentado evitar o gol, eu havia falado que não queria tomar nenhum, que isso é importante para nós”.

🎙️ AO VIVO: Entrevista coletiva do técnico Eduardo Coudet. Assista: https://t.co/fo5BQDlj9X #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/QTbcypZTE5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 2, 2020

O treinador chamou a atenção no retorno do futebol pelas críticas feitas ao gramado. Perguntado sobre a volta ao Beira-Rio, o argentino comemorou o feito, mas lamentou a ausência dos torcedores do Inter.

“Muito feliz por voltar para cá, mas temos que ser sinceros. Queria muito que estivesse junto com os torcedores. Mas, dentro das possibilidades, foi o melhor que poderia ser. Mas eu gosto mais quando tem gente de verdade”.