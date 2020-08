Covid-19: Brasil estará imunizado em fevereiro, diz governador de SP

Em uma declaração otimista durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a produção da vacina contra o novo coronavírus pelo Instituto Butantan deve ser iniciada em novembro e toda a população brasileira estará imunizada até fevereiro de 2021. Caso ocorra algum imprevisto com a chamada CoronaVac, o político complementou a informação acrescentando 1 ou 2 meses de atraso possível.

A substância está em fase de testes humanos no país em uma parceria do instituto com a biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Ainda de acordo com Doria, protocolos semelhantes aos adotados em campanhas de imunização contra a gripe serão usados e devem seguir as mesmas regras. Inicialmente, pessoas do grupo de risco receberão as doses, seguidas por profissionais da saúde e forças policiais. Após esse procedimento será a vez do restante da população.

Justificando suas expectativas, o governador defendeu que “toda vacina contra o coronavírus ou qualquer outra, quando chega à terceira fase, já está em condições de viabilidade técnica e científica de aprovação. Se não, nem passaria da segunda fase”.

Expectativa de João Doria, governador de São Paulo, é que todos sejam vacinados contra a covid-19 no Brasil até fevereiro de 2021.Fonte: Reprodução

Vantagens da produção nacional

Dória também explicou que a produção nacional da imunização garantirá que o Brasil não fique sujeito a problemas testemunhados na pandemia: “Não vamos depender de uma circunstância de que alguém, ainda que de forma insana, intercepte carga aérea em algum ponto do planeta”.

“Tivemos essa experiência real quando respiradores importados da China foram interceptados no aeroporto de Nova York e lá ficaram; 335 respiradores não vieram para o Brasil porque mister Trump estabeleceu modus operandi e confiscou respiradores do Brasil e de outros países”, criticando a postura do presidente norte-americano.

Por fim, o político ressaltou que “A vacina é salvadora. Ela vai trazer a normalidade de fato à vida dos brasileiros. Tudo indica que já estaremos com uma imunização plena, da totalidade da população brasileira, até o fim de fevereiro. Olhando sempre com olhar otimista, realista”.