Covid-19: estudos sugerem que recuperados apresentam boa imunidade

Cinco diferentes estudos em estágios variados de desenvolvimento realizados no último mês podem trazer boas notícias relacionadas à pandemia da covid-19. De acordo com eles, parece que pacientes recuperados apresentam sólida imunidade contra a doença. Uma das pesquisas, inclusive, já foi publicada pelo periódico científico Cell – mostrando que mesmo organismos afetados por manifestações moderadas da condição construíram defesas capazes de prevenir futuras infecções do tipo.

Um dos maiores desafios relacionados à batalha contra o Sars-CoV-2 é a incerteza sobre a produção humana de anticorpos. Ainda em junho, um estudo mostrou que eles desapareciam após alguns meses, sugerindo que o novo coronavírus poderia atacar novamente mais cedo que o esperado.

Com as novidades, Deepta Bhattacharya, imunologista da Universidade do Arizona e participante de umas das abordagens, comemora: “As coisas estão realmente caminhando como deveriam.”

Diversas pesquisas sobre o novo coronavírus estão em andamento, e algumas delas trazem boas notícias.Fonte: Pexels

Isso porque, conforme mais análises vão sendo realizadas, mais a eficácia a longo termo da adaptação do sistema imunológico vai ficando aparente. “É exatamente o que esperávamos”, declara Marion Pepper, que trabalhou em um projeto ainda em revisão pela revista Nature. “Todas as peças necessárias para uma resposta imune total estão presentes.”

Os pesquisadores pedem cautela com as expectativas por enquanto, já que apenas o tempo poderá confirmar essas hipóteses. Ainda assim, se os resultados forem exatamente como os previstos, aqueles que já foram infectados podem ficar um pouco mais aliviados quanto ao medo de desenvolverem a doença novamente, ainda que devam manter as medidas de prevenção por aqueles que não foram contaminados.