Covid-19 já circulava no Brasil muito antes do 1º caso oficial

De acordo com o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, anticorpos do novo coronavírus foram detectados em uma amostra de sangue de um paciente, morador do estado, que foi retirada no dia 11 de fevereiro, 15 dias antes do primeiro caso de covid-19 ser oficialmente divulgado no país, no dia 26 do mesmo mês.

Doença já circulava no país

Segundo Fernandes, estudos comprovaram a presença de anticorpos do novo coronavírus na amostra de sangue de paciente que doou o material para o Hemoes do município de Guarapari. O paciente havia apresentado sintomas da doença um mês antes da coleta de sangue, e ficou assintomático 14 dias antes daquela data.

Em teoria, isso significa que o paciente já havia contraído covid-19 nas primeiras semanas de janeiro, sendo que a pessoa não viajou para o exterior, o que pode comprovar que a doença já circulava no país. O contágio, portanto, era local.

Outros casos estão sendo investigados

Durante a coletiva de imprensa, o secretário disse que já notificou o Ministério da Saúde e afirmou também que há outros casos sendo investigados em outros estados. A ideia é alinhar os dados coletados pelos estados com o órgão federal, em uma tentativa de descobrir qual foi, realmente, o primeiro caso da covid-19 no Brasil.

Oficialmente, antes dessas descobertas recentes, o primeiro caso oficial de covid-19 no Brasil foi o já citado, do dia 26 de fevereiro, e o primeiro caso oficial do estado do Espírito Santo foi registrado no dia 5 de março.

Os dados da covid-19 no Brasil

Atualmente, já passamos de mais de 3,06 milhões de casos no Brasil. Mais de 802 mil são ativos, e os óbitos já chegaram a 102.034.

No mundo, já são mais de 20,12 milhões de casos, e estamos nos aproximando das 738 mil mortes.

Os 10 países mais afetados do mundo são Estados Unidos, Brasil, índia, Rússia, África do Sul, México, Peru, Colômbia, Chile e Irã.