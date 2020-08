Covid-19 mata mais homens que mulheres, mas por quê?

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Yale, no estado de Connecticut (EUA), indicou o principal motivo pelo qual a covid-19 é mais mortal para homens do que para mulheres, especialmente para aqueles de idade mais avançada.

Antes, achava-se que os homens são mais vulneráveis por terem mais receptores ACE2 do que as mulheres. É por meio desses receptores que o novo coronavírus infecta as células do corpo humano.

Agora, foi descoberto que a resposta para essa pergunta tem a ver com um sistema imunológico mais ou menos preparado para lidar com a doença.

Como a pesquisa foi realizada

O estudo foi realizado com 17 homens e 22 mulheres que foram internados logo após serem infectados pelo vírus. Os pesquisadores fizeram a coleta e análise de amostras de vários materiais biológicos, entre três a sete dias, durante todo o tratamento, para a comparação das respostas imunológicas entre os dois sexos. Era exigido ainda que esses pacientes não necessitassem de respiradores ou medicamentos que alterassem o funcionamento de seus sistemas imunológicos.

Outros pacientes que não obedeciam a esses critérios também foram inseridos no estudo, desde que todos eles tivessem mais de 60 anos de idade, assim como os pacientes anteriores.

Homens são mais vulneráveis à covi-19 do que as mulheres.Fonte: Unsplash/Macau Photo Agency/Reprodução

No final do experimento, os cientistas concluíram que as mulheres conseguem lidar melhor com a covid-19 porque seus organismos produzem mais células do tipo T que os homens. Essas células são o principal agente que combate o coronavírus no sistema imunológico dos humanos, e são de extrema importância, tanto para prevenir reinfecções quanto para impedir sua evolução.

O estudo ainda pôde comprovar que, quanto mais velho é o homem infectado, menos chances ele tem de sobreviver à covid-19, já que, com o passar do tempo, os homens diminuem a produção de células do tipo T.

Enquanto isso, mulheres continuam produzindo essas células por muito tempo ainda após os 60 anos.

O estudo não conseguiu determinar porque há essa diferença de produção de células do tipo T entre homens e mulheres, mas supõe-se que tenha a ver com a condição de maternidade.