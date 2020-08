Craque Neto não se segura, grita com gol e assusta colega narrador

O craque Neto teve mais um ataque de loucura surpreendente durante transmissão de partida do Corinthians. Ídolo do clube, o ex-jogador não esconde a sua paixão pelo time e, por isso, comemorou o gol do Alvinegro sobre o Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

O apresentador da Band soltou um grito na cabine de transmissão da rádio Bandeirantes, antes do narrador Ulisses Costa, enquanto comentava a partida, que aconteceu neste domingo (2). Após o seu berro, Neto deu a deixa para o narrador anunciar o tento de Éderson.

Esta não é a primeira vez em que o ex-jogador teve um ataque de loucura. Na semana anterior, em transmissão da partida do Corinthians contra o Oeste, o apresentador arrancou sua camisa e ainda a esfregou no narrador da Rádio Bandeirantes.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o famoso mostrou sua reação efusiva, que aconteceu assim que foi decretado o fim da partida e a vitória do Timão.

Antes disso, Neto já havia causado quando aconteceu o primeiro gol da partida, de Danilo Avelar. O famoso previu o lance e gritou um palavrão para comemorar: “P… que pariu, eu não falei que era gol?!”.