Criador do Thanos apresenta novo vilão inspirado em Donald Trump

Jim Starlin, criador do vilão Thanos da Marvel, apresentou um novo personagem inspirado no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Rei Plunddo Tram (um anagrama de Donald Trump) irá aparecer em uma história lançada por financiamento coletivo.

Confira a capa da HQ.

Capa de Dreadstar Returns com o vilão Plunddo Tram.Fonte: Jim Starlin/Divulgação

O personagem irá aparecer em Dreadstar Returns, série criada por Starlin em 1982 para a Epic Comics, um selo de quadrinhos autorais pertencente à Marvel Comics. A sequência teve 64 edições e foi terminada no fim da década de 1980.

Starlin comentou que, quando o mandato de Trump começou, decidiu confiar que ele seria capaz de fazer um bom trabalho. Porém, passados alguns meses, isso não aconteceu, na visão dele, o que fez com que o artista precisasse reescrever a história até ficar com o tom que julgava adequado para representar o presidente nos quadrinhos.

“Como quase todo mundo, no começo eu estava dando [a Trump] o benefício da dúvida, esperando que ele crescesse, e ele não cresceu”, disse Starlin. “Na verdade, voltei a reescrever o roteiro em torno dessas páginas porque o rei Plunddo Tram não era tão desprezível quanto eu queria que ele fosse. Eu voltei e piorei [o personagem]”.

A criação da figura é uma resposta a um vídeo da campanha de Trump para a reeleição divulgado em janeiro. No material, o presidente dos Estados Unidos é retratado como Thanos no momento em que o vilão estala os dedos em Vingadores: Ultimato. Starlin não demorou para condenar o anúncio, lembrando que o propósito do personagem era eliminar metade da vida no Universo.