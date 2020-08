Criança é encontrada morta no telhado e com sinais de abuso sexual em interior de AL

A morte de uma criança supostamente vítima de estupro revoltou moradores do município de Maravilha, no Sertão alagoano, na manhã desta quinta-feira (06). A população atacou a residência do suspeito do crime e militares do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para capturar o homem e conter os populares.

Segundo os primeiros levantamentos da polícia, o suspeito teria estuprado e depois assassinado a criança de aparentemente sete anos na cidade.

O corpo da menina teria sido encontrado com machucados e sinais de estupro, dentro de um saco de lixo em cima da casa do suspeito .

Os moradores usaram pedras e pedaços de madeira para danificar o imóvel onde o homem mora. Eles arremessaram os objetos no muro e no telhado da casa.

Os militares precisaram utilizar força policial para dispersar os populares que, além de se aglomerarem na frente da casa, começaram a arremessar objetos em direção aos policiais que faziam a escolta na frente da residência. Veja os vídeos que circulam nas redes sociais.

Fonte: TNH1