Cristiane Machado diz que foi ameaçada pelo ex com faca no pescoço

Cristiane Machado recordou a época em que viveu com o ex-marido Sérgio Schiller Thompson-Flores e que chegou a ser ameaçada de morte com uma faca no pescoço. Tudo aconteceu antes dela ter comprado e colocado câmeras em partes da casa. As imagens foram exibidas pelo Fantástico, em 2018, e o caso tomou proporção nacional.

Ao Pânico, na Rádio Jovem Pan, a atriz lembrou que morava em uma casa longe da cidade. “Nós morávamos numa casa muito isolada, tínhamos caseiro, mas ninguém se mete, né? Ele botou a faca no meu pescoço e disse que se eu o entregasse à polícia ele matava os meus pais”, lembrou.

“Eu estava casada há quatro meses no civil e tinha a negação, eu não queria acreditar no que eu estava passando”, desabafou. “E tinha também o medo da impunidade, porque o meu agressor saiu da delegacia 20 minutos depois da minha denúncia, pagando R$ 1,5 mil de fiança”, destacou a ex-global.

Durante os dois anos após o ocorrido, Cristiane entendeu a situação difícil que enfrentou. “Hoje eu consigo perceber a violência psicológica que eu já vivia e não percebia. Eu o chamava de príncipe. Mas depois que eu assinei o sobrenome dele, toda vez que eu fazia um trabalho na TV tinha briga em casa, eu não podia mais usar biquíni, roupa de academia era muito vulgar”, listou.

A condenação de Thompson-Flores foi uma vitória para a artista. “Me sinto vitoriosa, porque o meu agressor foi condenado a três anos de prisão em regime semi-aberto. E já ficou sete meses em Bangu. Se falarmos em um homem com cultura, ex-diplomata, com dinheiro e branco, eu me sinto vitoriosa pelo que foi conquistado. Obviamente é uma lei muito branda ainda, mas acho que estamos avançando”, opinou Cristiane Machado.

Confira: