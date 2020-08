Cristiano Ronaldo pensou em deixar a Juventus para jogar com Neymar e Mbappé, revela revista

Cristiano Ronaldo considerou deixar a Juventus pelo Paris Saint-Germain neste verão europeu, antes da pandemia do coronavírus forçar a interrupção do futebol, de acordo com a revista France Football.

O veículo francês aponta que Ronaldo, que recentemente ganhou seu segundo título de Série A em dois anos na Velha Senhora, tinha ficado mais desiludido com a vida em Turim e estava procurando uma saída.

O craque de 35 anos estaria supostamente com o coração voltado a uma mudança ao PSG, onde ele poderia formar um trio de ataque na capital francesa com Neymar e Kylian Mbappé.



A France Football diz que Ronaldo começou seriamente a considerar uma transferência no último mês de outubro, menos de dois anos depois de ter se juntado à Juventus vindo do Real Madrid, após uma decepcionante vitória por 2 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou pela Champions League.

Os acontecimentos globais serviram para esmagar as esperanças de Ronaldo em uma mudança neste verão europeu, mas o futuro a longo prazo do capitão de Portugal na Juventus agora parece questionável. O veículo ainda cita que o jogador não está nem feliz e nem infeliz em Turim.