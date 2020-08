Criticada por famosa, Ludmilla investe em carreira de atriz e grava filme

Após ser criticada por Samatha Schmütz por estar no elenco de Arcanjo Renegado, Ludmilla continuou investindo na sua carreira de atriz. Prova disso foi que a cantora aceitou o convite para participar do filme Moscow, que foi gravado este mês de agosto, em São Paulo, em apenas 12 dias.

“A minha atuação é bem pontual e especial. O filme é incrível e totalmente inédito no Brasil. Eles rodaram em 12 dias, fiquei espantada com essa inovação que o Mess (Mess Santos, autor e diretor da produção) trouxe para o cinema nacional”, disse a cantora, em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

“Fiquei muito feliz com o convite, que no primeiro momento veio da minha amiga Thaila (Ayala), que é a protagonista. Aceitei na hora. O roteiro é surpreendente e o final é de deixar o queixo caído“, completou.

Em conversa com o diretor do longa, ele afirmou: “Tinha tudo na cabeça, só faltava o investimento para viabilizar e optamos por não buscar incentivos públicos, pois é um projeto que acreditamos ser financeiramente viável e que poderia ser um exemplo para outros produtores e investidores”.

“Em muitos lugares do mundo o cinema mainstream sobrevive e gera lucros sem precisar de incentivos fiscais, acredito que o Brasil possa fazer o mesmo“, pontuou Santos.