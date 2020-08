Crunchyroll: novos planos de assinatura permitem download de animes

O Crunchyroll anunciou seus novos planos para assinantes na plataforma. O streaming que disponibiliza os principais animes — e que está à venda — agora terá planos gratuitos, planos com várias telas simultâneas, além de permitir que o usuário faça download dos episódios para assistir posteriormente, sem a necessidade de conexão com a internet.

(Crunchyroll/Reprodução)Fonte: Crunchyroll

Confira como ficam os novos planos de assinatura do Crunchyroll:

Gratuito

No acesso gratuito à plataforma, o usuário contará com a exibição de anúncios nos vídeos. Novos episódios de transmissão simultânea estarão disponíveis para os usuários gratuitos uma semana após o lançamento.

Fan – R$ 25,00 / mês

Nesta assinatura, o usuário está livre de anúncios, e tem acesso total ao catálogo de animes do Crunchyroll. O assinante também conta com a transmissão simultânea com o Japão nos episódios. O plano Fan tem também as versões trimestral (R$ 70,00) e anual (R$ 215,00).

Mega Fan – R$ 32,00 / mês

Além de todas as vantagens do plano anterior, o plano Mega Fan conta com o “Offline Viewing”, no qual o usuário poderá baixar animes antecipadamente e assistir aos episódios sem precisar conexão com a internet. Além disso, o Mega Fan permite acesso a quatro telas simultâneas.

Mega Fan Anual – R$ 315,00 / ano

É o mesmo plano anterior, porém com desconto de 16% na assinatura, no pagamento feito para o ano todo.