Cruzeiro desembolsa R$ 2,5 milhões por dívida com clube russo e se livra de mais uma punição na Fifa

O Cruzeiro evitou uma nova punição da Fifa nesta quinta-feira. Em seu site oficial, o clube anunciou a quitação da dívida com o Spartak Moscow pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha, no começo de 2019.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Incluindo juros e correção monetária, o Cruzeiro pagou 400.564 euros, o equivalente a R$ 2,53 milhões, pela cotação atual.

A diretoria ainda precisou desembolsar as custas do processo na Fifa, no valor de 10 mil francos suíços (R$ 58,6 mil), mais R$ 461.397,93 de imposto de renda e R$ 9.935,41 de IOF.

“Já é a quarta dívida que a gente resolve em 65 dias. E vamos trabalhar dia e noite para resolver todas elas”, disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues, em uma live realizada nesta quinta, no canal oficial celeste.

Pedro Rocha, no Cruzeiro, comemora gol contra o Flamengo Getty Images

Segundo o site oficial, já foram pagos cerca de R$ 30 milhões em dívidas desde 1º de junho, além de um acordo com o Independiente Del Valle pela contratação de Kunty Caicedo, em 2016.

Se não pagasse a dívida com o Spartak, o Cruzeiro corria o risco de não poder registrar novos jogadores, mas o perigo foi eliminado. Vale lembrar que o time começará a Série B do Campeonato Brasileiro com seis pontos negativos, por não cumprir a ordem de pagamento de 850 mil euros (R$ 4,98 milhões) ao Al Wahda, referentes ao empréstimo do volante Denilson.